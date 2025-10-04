OCTOBRE ROSE à FAYL-BILLOT Lycée Horticole de Fayl-Billot Fayl-Billot

OCTOBRE ROSE à FAYL-BILLOT Lycée Horticole de Fayl-Billot Fayl-Billot samedi 4 octobre 2025.

OCTOBRE ROSE à FAYL-BILLOT Samedi 4 octobre, 14h00 Lycée Horticole de Fayl-Billot Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T22:30:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T22:30:00

3ème édition de cette manifestation pour la ligue contre le cancer du sein dans le cadre du mouvement Octobre Rose ! Les associations des Sapeurs-Pompiers & de La Santé Pour Tous ainsi que le Conseil des Ainés s’associent pour vous proposer une nouvelle édition en 2025.

Cette édition aura lieu le 04 octobre 2025 au gymnase du lycée horticole de Fayl-Billot.

Ce mouvement Octobre rose est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser le public au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche.

Au programme de cette journée :

Marche de 6,5 kms

Course de 2,5 kms

Trail de 12 kms

Restauration, snack & buvette

Concert

Tombola

Ateliers de prévention et de sensibilisation au cancer du sein par des professionnels de la santé.

L’ensemble des bénéfices de cette journée sont reversés à la ligue contre le cancer afin de financer la recherche pour cette maladie.

Les inscriptions peuvent se faire sur HelloAsso jusqu’à la veille de l’événement, via flyers ou directement sur place le jour-j.

Les modes de paiement sur place : espèces, chèque et carte bancaire.

Renseignements auprès de Blandine MORLON au 07 77 60 41 46.

Lycée Horticole de Fayl-Billot 5 Rle aux Loups, 52500 Fayl-Billot Fayl-Billot 52500 Fayl-Billot Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/amicale-des-sapeurs-pompiers-de-fayl-billot/evenements/octobre-rose-2025 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0777604146 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/sapeurspompiersfaylbillot »}]

3ème édition de cette manifestation en faveur du cancer du sein octobre rose / fayl-billot / octobre / 52500 / trail / marche / course / repas / concert / tombola