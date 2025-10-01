OCTOBRE ROSE À JUVIGNAC Juvignac

Juvignac Hérault

Durant un mois, Juvignac s’associe à la campagne de prévention Octobre Rose.

Objectif de cette 32e édition nationale sensibiliser, informer et inciter au dépistage du cancer du sein, première cause de décès chez les femmes.

À ne pas manquer une matinée colorée, sportive et vitaminée le samedi 4 octobre sur la place du Soleil. Informez-vous, engagez-vous et soutenez la recherche !

Du 1er au 31 octobre, Juvignac soutient Octobre Rose

Hôtel de Ville illuminé en rose, équipements municipaux habillés de parapluies, de guirlandes et de ballons, commerçants juvignacois en mode solidarité et Espace Claude Lévi-Strauss en mode prévention

Jeudi 2 octobre, 19h Espace Claude Lévi-Strauss

Vernissage de l’exposition commune d’Hervé Saudemont (artiste peintre) et de Sabrina Babikian (photographe), visible tout le mois d’octobre.

Samedi 4 octobre, de 9h30 à 12h Place du Soleil Color Run solidaire, Village de la prévention et animations

Mercredi 15 octobre, 18h Hôtel de Ville

Conférence « Prévenir le risque de cancer en 2025 les gestes d’aujourd’hui qui protègent pour demain » par Christine Kerr, vice-présidente de la Ligue contre le cancer. .

Juvignac 34990 Hérault Occitanie

English :

For one month, Juvignac will be taking part in the October Rose prevention campaign.

The aim of this 32nd national event is to raise awareness, inform and encourage people to undergo screening for breast cancer, the leading cause of death among women.

German :

Einen Monat lang beteiligt sich Juvignac an der Präventionskampagne Rosa Oktober.

Ziel dieser 32. nationalen Ausgabe: Sensibilisierung, Information und Anregung zur Früherkennung von Brustkrebs, der häufigsten Todesursache bei Frauen.

Italiano :

Per un mese, Juvignac partecipa alla campagna di prevenzione October Rose.

L’obiettivo della 32a campagna nazionale è quello di sensibilizzare, informare e incoraggiare lo screening del cancro al seno, la principale causa di morte tra le donne.

Espanol :

Durante un mes, Juvignac participa en la campaña de prevención Octubre Rosa.

El objetivo de esta 32ª campaña nacional es sensibilizar, informar y fomentar el cribado del cáncer de mama, primera causa de muerte entre las mujeres.

