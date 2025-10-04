Octobre Rose à La Roche-Chalais La Roche-Chalais

Octobre Rose à La Roche-Chalais La Roche-Chalais samedi 4 octobre 2025.

Octobre Rose à La Roche-Chalais

La Roche-Chalais Dordogne

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Samedi 4 Octobre à 9h30 « OCTOBRE ROSE », Place du Puits qui chante. Marche

solidaire de 5 km avec départ à 10h + Participation de l’association Nos petits ateliers

pour une vente d’objets Tout à 2€ au profit de « OCTOBRE ROSE »

Renseignements: Nicolle au 06 81 94 73 53

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 94 73 53

English : Octobre Rose à La Roche-Chalais

Saturday October 4 at 9:30 am « OCTOBRE ROSE », Place du Puits qui chante. Walk

5 km with departure at 10 a.m. + Participation of the association « Nos petits ateliers

for a sale of « Tout à 2? items in aid of « OCTOBRE ROSE »

Information: Nicolle 06 81 94 73 53

German : Octobre Rose à La Roche-Chalais

Samstag, den 4. Oktober um 9:30 Uhr « OCTOBRE ROSE », Place du Puits qui chante. Wanderung

solidaritätsaktion von 5 km mit Start um 10 Uhr + Teilnahme des Vereins « Nos petits ateliers »

für einen Verkauf von Gegenständen « Tout à 2? » zugunsten von « OCTOBRE ROSE »

Auskunft: Nicolle unter 06 81 94 73 53

Italiano :

Sabato 4 ottobre alle 9.30 « OCTOBRE ROSE », Place du Puits qui chante. Camminata

5 km con partenza alle 10.00 + Partecipazione dell’associazione « Nos petits ateliers

per una vendita di articoli « Tout à 2? » a favore di « OCTOBRE ROSE »

Informazioni: Nicolle allo 06 81 94 73 53

Espanol : Octobre Rose à La Roche-Chalais

Sábado 4 de octubre a las 9.30 h « OCTOBRE ROSE », Place du Puits qui chante. Paseo

5 km con salida a las 10h + Participación de la asociación « Nos petits ateliers

para una venta de artículos « Tout à 2? a beneficio de « OCTOBRE ROSE »

Información: Nicolle al 06 81 94 73 53

