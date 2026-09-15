Informations pratiques

La Roche-Chalais

Octobre Rose à La Roche-Chalais

La Roche-Chalais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

« OCTOBRE ROSE », rendez-vous à la petite école de Saint-Michel de Rivière. Marche

solidaire de 3 km avec départ à 10h, balade commentée autour du patrimoine. Participation libre.

Vente de Crêpes proposée par l’association SaMiRi

Renseignements: Nicolle au 06 81 94 73 53

Samedi 03 Octobre à10h « OCTOBRE ROSE », rendez-vous à la petite école de Saint-Michel de Rivière. Marche

solidaire de 3 km avec départ à 10h, balade commentée autour du patrimoine. Participation libre.

Vente de Crêpes proposée par l’association SaMiRi

Renseignements: Nicolle au 06 81 94 73 53

Le club de basket de la Roche-Chalais propose un match avec Tocane St-Apré de 15h à 17h, participation libre. .

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 94 73 53

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English : Octobre Rose à La Roche-Chalais

« PINK OCTOBER, » at the Saint-Michel de Rivière elementary school.

3-km charity walk starting at 10 a.m., followed by a guided tour highlighting local heritage sites. Donations welcome.

Crêpes sale hosted by the SaMiRi association

For more information: Nicolle at 06 81 94 73 53

L’événement Octobre Rose à La Roche-Chalais La Roche-Chalais a été mis à jour le 2026-09-10 par Val de Dronne