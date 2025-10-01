Octobre Rose à la Thalazur Thalazur Cabourg Cabourg

Octobre Rose à la Thalazur Thalazur Cabourg Cabourg mercredi 1 octobre 2025.

Octobre Rose à la Thalazur

Thalazur Cabourg 45 Avenue Charles de Gaulle Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : 
Début : Vendredi 2025-10-01
fin : 2025-10-31

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-01

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-01

THALAZUR Cabourg se mobilise pour sensibiliser au dépistage et soutenir la lutte contre le cancer du sein, en partageant ensemble des moments conviviaux.

Ne manquez pas les activités, ateliers et conférences du 1er au 31 octobre, dont les fonds seront intégralement reversés à la Ligue contre le Cancer. Programmation complète à retrouver ci-dessous. .

Thalazur Cabourg 45 Avenue Charles de Gaulle Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 50 22 10 20 cabourg@thalazur.fr

English : Octobre Rose à la Thalazur

THALAZUR Cabourg is mobilizing to raise awareness of breast screening and support the fight against breast cancer, by sharing convivial moments together.

German :

THALAZUR Cabourg mobilisiert sich, um auf die Früherkennung aufmerksam zu machen und den Kampf gegen Brustkrebs zu unterstützen, indem man gemeinsam gesellige Momente teilt.

Italiano :

THALAZUR Cabourg si impegna a sensibilizzare l’opinione pubblica sullo screening mammografico e a sostenere la lotta contro il cancro al seno, condividendo momenti conviviali.

Espanol :

THALAZUR Cabourg trabaja para sensibilizar a la población sobre el cribado mamario y apoyar la lucha contra el cáncer de mama, compartiendo momentos de convivencia.

L’événement Octobre Rose à la Thalazur Cabourg a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Cabourg