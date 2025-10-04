Octobre Rose à Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains

Lac des 7 Chevaux Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Cours et marche urbaine en nocturne.

Tous les dons récoltés seront reversés à la ligue contre le cancer. .

Lac des 7 Chevaux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 64 52 polesolidarites@luxeuil-les-bains.fr

