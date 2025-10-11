Octobre rose à Marennes Place Chasseloup-Laubat Marennes-Hiers-Brouage

Début : 2025-10-11 09:30:00

fin : 2025-10-11 12:30:00

2025-10-11

Marche et animations diverses organisées dans le cadre de « Octobre Rose »

Place Chasseloup-Laubat Marennes Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 25 55 democratie.locale@marennes.fr

English :

Walk and various events organized as part of the « Octobre Rose » (Pink October) campaign

German :

Wanderung und verschiedene Animationen, die im Rahmen des « Rosa Oktobers » organisiert wurden

Italiano :

Passeggiata e vari eventi organizzati nell’ambito della campagna « Ottobre rosa »

Espanol :

Marcha y diversos actos organizados en el marco de la campaña « Octubre Rosa

L’événement Octobre rose à Marennes Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes