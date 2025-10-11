Octobre rose à Marennes Place Chasseloup-Laubat Marennes-Hiers-Brouage
Octobre rose à Marennes Place Chasseloup-Laubat Marennes-Hiers-Brouage samedi 11 octobre 2025.
Octobre rose à Marennes
Place Chasseloup-Laubat Marennes Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 09:30:00
fin : 2025-10-11 12:30:00
Date(s) :
2025-10-11
Marche et animations diverses organisées dans le cadre de « Octobre Rose »
.
Place Chasseloup-Laubat Marennes Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 25 55 democratie.locale@marennes.fr
English :
Walk and various events organized as part of the « Octobre Rose » (Pink October) campaign
German :
Wanderung und verschiedene Animationen, die im Rahmen des « Rosa Oktobers » organisiert wurden
Italiano :
Passeggiata e vari eventi organizzati nell’ambito della campagna « Ottobre rosa »
Espanol :
Marcha y diversos actos organizados en el marco de la campaña « Octubre Rosa
L’événement Octobre rose à Marennes Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes