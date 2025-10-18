Octobre Rose à Mignavillers Mignavillers

salle des fêtes, plan d'eau Mignavillers Haute-Saône

Début : 2025-10-18 09:00:00

fin : 2025-10-18 17:00:00

2025-10-18

Les associations LES GREUTALES et MIGNAVENIR organise une journée en faveur de la lutte contre le cancer du sein: Marche, animations sportives, exposition de voitures, bien-être, défilé, sophrologie, etc… Tous les fonds seront reversés à la ligne contre le cancer. .

salle des fêtes, plan d'eau Mignavillers 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

