Octobre Rose à Mignavillers Mignavillers
Octobre Rose à Mignavillers Mignavillers samedi 18 octobre 2025.
Octobre Rose à Mignavillers
salle des fêtes, plan d’eau Mignavillers Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 09:00:00
fin : 2025-10-18 17:00:00
Date(s) :
2025-10-18
Les associations LES GREUTALES et MIGNAVENIR organise une journée en faveur de la lutte contre le cancer du sein: Marche, animations sportives, exposition de voitures, bien-être, défilé, sophrologie, etc… Tous les fonds seront reversés à la ligne contre le cancer. .
salle des fêtes, plan d’eau Mignavillers 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 01 69 15
English : Octobre Rose à Mignavillers
German : Octobre Rose à Mignavillers
Italiano :
Espanol :
L’événement Octobre Rose à Mignavillers Mignavillers a été mis à jour le 2025-09-17 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL