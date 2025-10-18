Octobre rose à Moliets et Maâ Marche et course solidaire Rue du Magenta Moliets-et-Maa

Octobre rose à Moliets et Maâ Marche et course solidaire samedi 18 octobre 2025.

Octobre rose à Moliets et Maâ Marche et course solidaire

Rue du Magenta Maison de la santé Moliets-et-Maa Landes

Marche / course proposées par l’association sport et découverte de Léon

Cette année, la Maison de Santé Pluridisciplinaire, avec le soutien de la Mairie, des associations du village et de nombreux bénévoles, se mobilise pour la lutte contre le cancer du sein.

English : Octobre rose à Moliets et Maâ Marche et course solidaire

Walk/run organized by the Léon sport and discovery association

German : Octobre rose à Moliets et Maâ Marche et course solidaire

Wanderung / Lauf, angeboten vom Verein sport et découverte de Léon

Italiano :

Camminata/corsa organizzata dall’Associazione Léon Sport and Discovery

Espanol : Octobre rose à Moliets et Maâ Marche et course solidaire

Marcha/carrera organizada por la Asociación Léon Deporte y Descubrimiento

