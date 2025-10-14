Octobre rose à Moliets et Maâ marche nordique Rue du Magenta Moliets-et-Maa

Octobre rose à Moliets et Maâ marche nordique

Rue du Magenta Maison de la santé Moliets-et-Maa Landes

Cette année, la Maison de Santé Pluridisciplinaire, avec le soutien de la Mairie, des associations du village et de nombreux bénévoles, se mobilise pour la lutte contre le cancer du sein.

Marche nordique proposée par l’association atlantique form

Cette année, la Maison de Santé Pluridisciplinaire, avec le soutien de la Mairie, des associations du village et de nombreux bénévoles, se mobilise pour la lutte contre le cancer du sein.

Marche nordique proposée par l’association atlantique form .

Rue du Magenta Maison de la santé Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 84 73 08

English : Octobre rose à Moliets et Maâ marche nordique

This year, the Maison de Santé Pluridisciplinaire, with the support of the Mairie, village associations and numerous volunteers, is mobilizing for the fight against breast cancer.

Nordic walking proposed by the association atlantique form

German : Octobre rose à Moliets et Maâ marche nordique

Dieses Jahr setzt sich die Maison de Santé Pluridisciplinaire mit Unterstützung der Stadtverwaltung, der Vereine des Dorfes und zahlreicher Freiwilliger für den Kampf gegen Brustkrebs ein.

Nordic Walking angeboten vom Verein atlantique form

Italiano :

Quest’anno la Maison de Santé Pluridisciplinaire (centro di salute multidisciplinare), con il sostegno del Comune, delle associazioni di paese e di numerosi volontari, si mobilita per combattere il cancro al seno.

Nordic walking proposto dall’associazione atlantique form

Espanol : Octobre rose à Moliets et Maâ marche nordique

Este año, la Maison de Santé Pluridisciplinaire (centro de salud multidisciplinar), con el apoyo del Ayuntamiento, las asociaciones del pueblo y numerosos voluntarios, se moviliza para luchar contra el cáncer de mama.

Marcha nórdica propuesta por la asociación atlantique form

