Octobre rose à Moliets et Maâ Randonnée Rue du Magenta Moliets-et-Maa

Randonnée proposée par l’association Assem

Cette année, la Maison de Santé Pluridisciplinaire, avec le soutien de la Mairie, des associations du village et de nombreux bénévoles, se mobilise pour la lutte contre le cancer du sein.

Randonnée proposée par l’association Assem .

Rue du Magenta Maison de la santé Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 77 88 54

English : Octobre rose à Moliets et Maâ Randonnée

Walk proposed by the Assem association

German : Octobre rose à Moliets et Maâ Randonnée

Von der Assem Association vorgeschlagene Wanderung

Italiano :

Passeggiata proposta dall’associazione Assem

Espanol : Octobre rose à Moliets et Maâ Randonnée

Paseo propuesto por la asociación Assem

