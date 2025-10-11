Octobre rose à Moliets et Maâ Tournois de tennis Rue Desbieys Moliets-et-Maa

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Cette année, la Maison de Santé Pluridisciplinaire, avec le soutien de la Mairie, des associations du village et de nombreux bénévoles, se mobilise pour la lutte contre le cancer du sein.

Tournois de Tennis proposé par l’asso Moliets tennis club

Rue Desbieys Maison de la santé Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 53 00 08

English : Octobre rose à Moliets et Maâ Tournois de tennis

This year, the Maison de Santé Pluridisciplinaire, with the support of the Mairie, village associations and numerous volunteers, is mobilizing for the fight against breast cancer.

Tennis tournament organized by Moliets tennis club

German : Octobre rose à Moliets et Maâ Tournois de tennis

Dieses Jahr setzt sich die Maison de Santé Pluridisciplinaire mit Unterstützung der Stadtverwaltung, der Dorfvereine und zahlreicher Freiwilliger für den Kampf gegen Brustkrebs ein.

Tennisturnier, angeboten vom Asso Moliets Tennis Club

Italiano :

Quest’anno la Maison de Santé Pluridisciplinaire (centro di salute multidisciplinare), con il sostegno del Comune, delle associazioni di paese e di numerosi volontari, si impegna nella lotta contro il cancro al seno.

Torneo di tennis organizzato dal tennis club di Moliets

Espanol : Octobre rose à Moliets et Maâ Tournois de tennis

Este año, la Maison de Santé Pluridisciplinaire (Casa de Salud Pluridisciplinar), con el apoyo del Ayuntamiento, las asociaciones del pueblo y numerosos voluntarios, se moviliza en la lucha contra el cáncer de mama.

Torneo de tenis organizado por el club de tenis de Moliets

