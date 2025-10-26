Octobre rose à Montchevreuil Montchevreuil
Les associations Gruppetto60 et le Comité des fêtes de Bachivillers organisent un évènement au profit de la Ligue contre le cancer de l’Oise.
Au programme 3 activités au choix
Cyclisme VTT & VTTAE Marche
BACHIVILLERS Montchevreuil 60240 Oise Hauts-de-France cdfbachivillers@outlook.fr
English :
The Gruppetto60 and Comité des fêtes de Bachivillers associations are organizing an event in aid of the Ligue contre le cancer de l’Oise.
On the program: a choice of 3 activities
Cycling Mountain biking & ATV Walking
German :
Die Vereine Gruppetto60 und das Festkomitee von Bachivillers organisieren eine Veranstaltung zugunsten der Krebsliga des Departements Oise.
Auf dem Programm stehen: 3 Aktivitäten zur Auswahl
Radfahren Mountainbike & VTTAE Wandern
Italiano :
L’associazione Gruppetto60 e il Comité des fêtes de Bachivillers organizzano un evento a favore della Ligue contre le cancer de l’Oise.
In programma: una scelta di 3 attività
Ciclismo Mountain bike e ATV Passeggiate a piedi
Espanol :
La asociación Gruppetto60 y el Comité des fêtes de Bachivillers organizan un acto en beneficio de la Ligue contre le cancer de l’Oise.
Programa: 3 actividades a elegir
Ciclismo BTT y ATV Senderismo
