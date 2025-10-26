Octobre rose à Montchevreuil Montchevreuil

Octobre rose à Montchevreuil

BACHIVILLERS Montchevreuil Oise

Les associations Gruppetto60 et le Comité des fêtes de Bachivillers organisent un évènement au profit de la Ligue contre le cancer de l’Oise.

Au programme 3 activités au choix

Cyclisme VTT & VTTAE Marche

BACHIVILLERS Montchevreuil 60240 Oise Hauts-de-France cdfbachivillers@outlook.fr

English :

The Gruppetto60 and Comité des fêtes de Bachivillers associations are organizing an event in aid of the Ligue contre le cancer de l’Oise.

On the program: a choice of 3 activities

Cycling Mountain biking & ATV Walking

German :

Die Vereine Gruppetto60 und das Festkomitee von Bachivillers organisieren eine Veranstaltung zugunsten der Krebsliga des Departements Oise.

Auf dem Programm stehen: 3 Aktivitäten zur Auswahl

Radfahren Mountainbike & VTTAE Wandern

Italiano :

L’associazione Gruppetto60 e il Comité des fêtes de Bachivillers organizzano un evento a favore della Ligue contre le cancer de l’Oise.

In programma: una scelta di 3 attività

Ciclismo Mountain bike e ATV Passeggiate a piedi

Espanol :

La asociación Gruppetto60 y el Comité des fêtes de Bachivillers organizan un acto en beneficio de la Ligue contre le cancer de l’Oise.

Programa: 3 actividades a elegir

Ciclismo BTT y ATV Senderismo

