Informations pratiques

Payroux

Octobre rose à Payroux

Payroux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

OCTOBRE ROSE A PAYROUX

On a toutes une femme en tête.

Une maman, une sœur, une amie, une voisine.

Une femme qui s’est battue. Une femme qui se bat encore.

Le samedi 3 octobre à Payroux, on ne va pas juste marcher 9 ou 13 km.

On va marcher pour elle.

On va marcher pour toutes les autres.

Pour leur dire qu’elles ne sont pas seules. Pour leur dire qu’on est là.

Payroux en Action organise une journée entière au profit de La Ligue Contre le Cancer.

9h – On enfile nos baskets. 3€ seulement.

13h – On se serre autour d’une tartiflette.

Toute la journée – On s’informe, on se soutient.

Viens comme tu es. Avec tes enfants, tes parents, tes amis.

Chaque pas, c’est de l’espoir.

Chaque assiette, c’est un don qui compte vraiment.

On t’attend .

Payroux 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 53 02 82

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English : Octobre rose à Payroux

L’événement Octobre rose à Payroux Payroux a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou