Octobre Rose à Péronne Péronne

Péronne Somme
Début : 2025-10-01
fin : 2025-10-31
2025-10-01
À l’occasion d’octobre rose, la ville de Péronne propose une programmation afin de soutenir et sensibiliser avec la ligue contre le cancer.
Pour cette édition 2025, les événement suivants vous attendent:
– 03 octobre à 18h30, colorisation de la fontaine
– 03 octobre à 19h00, marche aux lampions au départ de la mairie
– 11 octobre sur le marché, stand de goodies au profit de la ligue contre le cancer
– 12 octobre à la salle Jean Moulin, un loto par la ligue contre le cancer
– 18 octobre sur le marché, stand de goodies mettant en avant les créations de l’artiste locale Liena
– 19 octobre à 9h30 au parc des expositions, trail et marche urbains,
participation 5€, réservation en ligne
– 25 octobre, renforcement musculaire. .
Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 73 31 00
