Octobre Rose à Péronne Péronne

Octobre Rose à Péronne Péronne mercredi 1 octobre 2025.

Octobre Rose à Péronne

Péronne Somme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-01

À l’occasion d’octobre rose, la ville de Péronne propose une programmation afin de soutenir et sensibiliser avec la ligue contre le cancer.

Pour cette édition 2025, les événement suivants vous attendent:

– 03 octobre à 18h30, colorisation de la fontaine

– 03 octobre à 19h00, marche aux lampions au départ de la mairie

– 11 octobre sur le marché, stand de goodies au profit de la ligue contre le cancer

– 12 octobre à la salle Jean Moulin, un loto par la ligue contre le cancer

– 18 octobre sur le marché, stand de goodies mettant en avant les créations de l’artiste locale Liena

– 19 octobre à 9h30 au parc des expositions, trail et marche urbains,

participation 5€, réservation en ligne

– 25 octobre, renforcement musculaire. .

Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 73 31 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Octobre Rose à Péronne Péronne a été mis à jour le 2025-09-04 par SIM Hauts-de-France OT HAUTE SOMME PERONNE