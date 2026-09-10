Octobre Rose à Pertuis 2026 Pertuis

Informations pratiques

Pertuis

Octobre Rose à Pertuis 2026

Samedi 3 octobre 2026 de 10h à 17h.

Dimanche 4 octobre 2026 à partir de 9h30.

Samedi 10 octobre 2026 de 9h à 16h.

Dimanche 11 octobre 2026 à partir de 16h.

Lundi 12 octobre 2026 à partir de 19h30.

Dimanche 18 octobre 2026 à partir de 15h.

Samedi 24 octobre 2026 à partir de 19h30. Centre ville Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 15:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-04 2026-10-10 2026-10-11 2026-10-12 2026-10-18 2026-10-24

Le circuit solidaire du ruban rose organise Octobre rose à Pertuis du 03 octobre au 24 octobre 2026, dans le cadre du mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein.

Au programme:



Samedi 3 octobre : Boulodrome

Samedi de 10h à 17h : retrait des kits pour la marche du dimanche, concours de boules enfants et adultes



Dimanche 4 octobre à 9h 30 : Marche et course solidaire avec nombreuses animations et stands divers.



Samedi 10 octobre de 9h à 16h : Journée de solidarité bien-être par Harmonea Tél : 04 84 85 88 78



Dimanche 11 octobre : Concert Gospel

A 16h Rdv à l’église Saint Nicolas de Pertuis pour un concert de Gospel par l’association Voix et Musiques, Chorale inclusive .



Lundi 12 octobre : Soirée caritative

Rdv dès 19h30 au bowling soirée caritative uniquement sur inscription via helloasso



Dimanche 18 octobre : 15h Loto salle Jouvin

Rdv dès 15h pour le loto du cancer du sein à Pertuis salle des fêtes



Samedi 24 octobre : A 19h30 concert Melting Colors, repas, soirée DJ années 80 à la salle Jouvin .

Centre ville Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 24 12 01 42 octobrerosepertuisien@gmail.com

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English :

The Pink Ribbon Solidarity Circuit is organizing « Pink October » in Pertuis from October 3 to October 24, 2026, as part of Breast Cancer Awareness Month.

L’événement Octobre Rose à Pertuis 2026 Pertuis a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de Pertuis