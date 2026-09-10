Octobre Rose à Pertuis 2026 Pertuis
samedi 3 octobre 2026 · Pertuis
Informations pratiques
Pertuis
Octobre Rose à Pertuis 2026
Samedi 3 octobre 2026 de 10h à 17h.
Dimanche 4 octobre 2026 à partir de 9h30.
Samedi 10 octobre 2026 de 9h à 16h.
Dimanche 11 octobre 2026 à partir de 16h.
Lundi 12 octobre 2026 à partir de 19h30.
Dimanche 18 octobre 2026 à partir de 15h.
Samedi 24 octobre 2026 à partir de 19h30. Centre ville Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-03 2026-10-04 2026-10-10 2026-10-11 2026-10-12 2026-10-18 2026-10-24
Le circuit solidaire du ruban rose organise Octobre rose à Pertuis du 03 octobre au 24 octobre 2026, dans le cadre du mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein.
Au programme:
Samedi 3 octobre : Boulodrome
Samedi de 10h à 17h : retrait des kits pour la marche du dimanche, concours de boules enfants et adultes
Dimanche 4 octobre à 9h 30 : Marche et course solidaire avec nombreuses animations et stands divers.
Samedi 10 octobre de 9h à 16h : Journée de solidarité bien-être par Harmonea Tél : 04 84 85 88 78
Dimanche 11 octobre : Concert Gospel
A 16h Rdv à l’église Saint Nicolas de Pertuis pour un concert de Gospel par l’association Voix et Musiques, Chorale inclusive .
Lundi 12 octobre : Soirée caritative
Rdv dès 19h30 au bowling soirée caritative uniquement sur inscription via helloasso
Dimanche 18 octobre : 15h Loto salle Jouvin
Rdv dès 15h pour le loto du cancer du sein à Pertuis salle des fêtes
Samedi 24 octobre : A 19h30 concert Melting Colors, repas, soirée DJ années 80 à la salle Jouvin .
Centre ville Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 24 12 01 42 octobrerosepertuisien@gmail.com
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English :
The Pink Ribbon Solidarity Circuit is organizing « Pink October » in Pertuis from October 3 to October 24, 2026, as part of Breast Cancer Awareness Month.
L’événement Octobre Rose à Pertuis 2026 Pertuis a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de Pertuis
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