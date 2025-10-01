Octobre rose à Pleubian Pleubian
mercredi 1 octobre 2025.
Octobre rose à Pleubian
Pleubian Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-01
fin : 2025-10-31
2025-10-01
Pour octobre rose, diverses animations solidaires organisées sur la commune. Fest Deiz, thé dansant, randonnées… .
Pleubian 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 22 92 17
