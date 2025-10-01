Octobre rose à Pleubian Pleubian

Octobre rose à Pleubian Pleubian mercredi 1 octobre 2025.

Octobre rose à Pleubian

Pleubian Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-31

2025-10-01

Pour octobre rose, diverses animations solidaires organisées sur la commune. Fest Deiz, thé dansant, randonnées… .

Pleubian 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 22 92 17

