Octobre rose à Porspoder Salle omnisports Porspoder

Salle omnisports Boulevard de l’Europe Porspoder Finistère

Début : 2025-10-12 09:00:00

fin : 2025-10-12 14:00:00

2025-10-12

Pour la 10ème année, le Comité des Fêtes prendra part aux manifestations de soutien de la Ligue contre le cancer, dans le cadre d’Octobre Rose.

Randonnée avec trois parcours randos et deux parcours VVT . Recueil de dons en faveur de la lutte contre le cancer du sein.

Inscription sur place. .

