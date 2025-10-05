Octobre rose à Port de Lanne Port-de-Lanne

La commune de Port de Lanne se mobilise et soutient Octobre Rose. Au programme, marche, vélo, zumba, ateliers et jeux enfants, tatouage, tombola. Restauration et buvette sur place.

L’intégralité des bénéfices sera reversée à la Ligue contre le cancer.

English : Octobre rose à Port de Lanne

The commune of Port de Lanne is mobilizing to support Pink October. On the program: walking, cycling, zumba, children’s workshops and games, tattooing, tombola. Catering and refreshments on site.

All profits will be donated to the Ligue contre le cancer.

German : Octobre rose à Port de Lanne

Die Gemeinde Port de Lanne mobilisiert sich und unterstützt den Rosa Oktober. Auf dem Programm stehen Wanderungen, Radtouren, Zumba, Workshops und Spiele für Kinder, Tätowierungen und eine Tombola. Verpflegung und Getränke vor Ort.

Der gesamte Erlös wird an die Krebsliga gespendet.

Italiano :

Il comune di Port de Lanne si fa coinvolgere e sostiene l’Ottobre Rosa. In programma: passeggiate, ciclismo, zumba, laboratori e giochi per bambini, tatuaggi, tombola. Catering e rinfreschi in loco.

Tutti i profitti saranno devoluti alla Ligue contre le cancer.

Espanol : Octobre rose à Port de Lanne

El municipio de Port de Lanne se implica y apoya el Octubre Rosa. Programa: senderismo, ciclismo, zumba, talleres y juegos para niños, tatuajes, tómbola. Catering y refrescos in situ.

Todos los beneficios se destinarán a la Ligue contre le cancer.

