Octobre Rose à Prayssac course pédestre La Prayssacoise Prayssac
Octobre Rose à Prayssac course pédestre La Prayssacoise Prayssac dimanche 5 octobre 2025.
Octobre Rose à Prayssac course pédestre La Prayssacoise
Rue de la République Prayssac Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 10:00:00
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Un événement sportif et solidaire pour Octobre Rose
La Prayssacoise est une marche-course chronométrée organisée au profit de la lutte contre le cancer du sein
Un événement sportif et solidaire pour Octobre Rose
La Prayssacoise est une marche-course chronométrée organisée au profit de la lutte contre le cancer du sein. Ouvert à toutes et tous, cet événement allie sport, prévention et solidarité dans une ambiance conviviale.
Les bénéfices seront reversés à des actions locales d’accompagnement des patients et de sensibilisation à la prévention.
Course chronométrée (à partir de 16 ans)
Départ 10h00
Parcours 6 km
Tarif 12 €
Justificatif de santé obligatoire (à fournir lors de l’inscription ou avant la veille de la course) licence FFA ou UFOLEP valide, ou attestation PPS (téléchargeable sur pps.athle.fr) valide 3 mois.
Aucun dossard ne sera remis sans justificatif valide.
Marche (ouverte à tous)
Départ 10h00 (même parcours 6 km)
Tarif 7 €. Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans
Inscriptions possibles en ligne ou sur place
Aucun certificat médical requis pour la marche. .
Rue de la République Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 6 87 65 86 12 prayssacsanteprevention@hotmail.com
English :
A sports and solidarity event for Pink October
La Prayssacoise is a timed walk-run organized in aid of the fight against breast cancer
German :
Ein sportliches und solidarisches Ereignis für den Rosa Oktober
La Prayssacoise ist ein Marsch und Lauf mit Zeitmessung, der zugunsten des Kampfes gegen Brustkrebs organisiert wird
Italiano :
Un evento sportivo e di solidarietà per l’Ottobre Rosa
La Prayssacoise è una corsa-camminata a tempo organizzata a favore della lotta contro il cancro al seno
Espanol :
Un evento deportivo y solidario para el Octubre Rosa
La Prayssacoise es una carrera-marcha cronometrada organizada en favor de la lucha contra el cáncer de mama
L’événement Octobre Rose à Prayssac course pédestre La Prayssacoise Prayssac a été mis à jour le 2025-08-23 par OT CVL Vignoble