Octobre Rose à Prayssac course pédestre La Prayssacoise Prayssac

Octobre Rose à Prayssac course pédestre La Prayssacoise Prayssac dimanche 5 octobre 2025.

Octobre Rose à Prayssac course pédestre La Prayssacoise

Rue de la République Prayssac Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Un événement sportif et solidaire pour Octobre Rose

La Prayssacoise est une marche-course chronométrée organisée au profit de la lutte contre le cancer du sein

Un événement sportif et solidaire pour Octobre Rose

La Prayssacoise est une marche-course chronométrée organisée au profit de la lutte contre le cancer du sein. Ouvert à toutes et tous, cet événement allie sport, prévention et solidarité dans une ambiance conviviale.

Les bénéfices seront reversés à des actions locales d’accompagnement des patients et de sensibilisation à la prévention.

Course chronométrée (à partir de 16 ans)

Départ 10h00

Parcours 6 km

Tarif 12 €

Justificatif de santé obligatoire (à fournir lors de l’inscription ou avant la veille de la course) licence FFA ou UFOLEP valide, ou attestation PPS (téléchargeable sur pps.athle.fr) valide 3 mois.

Aucun dossard ne sera remis sans justificatif valide.

Marche (ouverte à tous)

Départ 10h00 (même parcours 6 km)

Tarif 7 €. Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans

Inscriptions possibles en ligne ou sur place

Aucun certificat médical requis pour la marche. .

Rue de la République Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 6 87 65 86 12 prayssacsanteprevention@hotmail.com

English :

A sports and solidarity event for Pink October

La Prayssacoise is a timed walk-run organized in aid of the fight against breast cancer

German :

Ein sportliches und solidarisches Ereignis für den Rosa Oktober

La Prayssacoise ist ein Marsch und Lauf mit Zeitmessung, der zugunsten des Kampfes gegen Brustkrebs organisiert wird

Italiano :

Un evento sportivo e di solidarietà per l’Ottobre Rosa

La Prayssacoise è una corsa-camminata a tempo organizzata a favore della lotta contro il cancro al seno

Espanol :

Un evento deportivo y solidario para el Octubre Rosa

La Prayssacoise es una carrera-marcha cronometrada organizada en favor de la lucha contra el cáncer de mama

L’événement Octobre Rose à Prayssac course pédestre La Prayssacoise Prayssac a été mis à jour le 2025-08-23 par OT CVL Vignoble