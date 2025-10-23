Octobre rose à quartier jeunes pour s’informer et échanger avec des professionnels de la santé QJ – Quartier Jeunes Paris

Des professionnels de santé et de la prévention seront présents pour informer, sensibiliser sur la prévention des cancers du sein, la vaccination HPV, l’accès aux droits, les bilans de santé de l’Assurance maladie et l’auto-examen des seins. Ils répondront à toutes vos questions santé.

QJ se mobilise aussi contre le cancer du sein ! Dans le cadre d’Octobre rose, Quartier santé organise 2 après-midis dédiés à la sensibilisation et la prévention des cancers du sein en direction des jeunes.

QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre 75001 Paris