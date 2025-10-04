Octobre rose à Ranville Ranville

Octobre rose à Ranville Ranville samedi 4 octobre 2025.

Octobre rose à Ranville

Dans toute la ville Ranville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 09:45:00

fin : 2025-10-04 12:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Balade pédestre conviviale au cœur de Ranville et de ses alentours, proposée par les Foulées Ranvillaises et la Mairie. Environ 1h30 de marche pour découvrir paysages et ambiance locale.

Balade pédestre conviviale et engagée au cœur de Ranville et de ses alentours, proposée par les Foulées Ranvillaises et la mairie.

Environ 1h30 de marche pour découvrir paysages et ambiance locale.

La totalité des sommes récoltées sera reversée à la Recherche contre le cancer du Centre François Baclesse à Caen. .

Dans toute la ville Ranville 14860 Calvados Normandie +33 2 31 78 76 08

English : Octobre rose à Ranville

A friendly walk in the heart of Ranville and the surrounding area, organized by the Foulées Ranvillaises and the Mairie. Approx. 1h30 walk to discover the local scenery and atmosphere.

German : Octobre rose à Ranville

Geselliger Spaziergang durch Ranville und seine Umgebung, angeboten von den Foulées Ranvillaises und dem Rathaus. Bei einer Wanderung von etwa 1,5 Stunden entdecken Sie die Landschaft und die lokale Atmosphäre.

Italiano :

Una passeggiata conviviale nel cuore di Ranville e dintorni, organizzata dai Foulées Ranvillaises e dal Comune. Circa 1 ora di cammino per scoprire il paesaggio e l’atmosfera locale.

Espanol :

Un paseo amistoso en el corazón de Ranville y sus alrededores, organizado por las Foulées Ranvillaises y el Ayuntamiento. Aproximadamente una hora y media de marcha para descubrir el campo y el ambiente local.

L’événement Octobre rose à Ranville Ranville a été mis à jour le 2025-08-19 par OT Normandie Pays d’Auge