Octobre Rose à Royan | Marche solidaire Royan
dimanche 11 octobre 2026 · Royan
Informations pratiques
Royan
Octobre Rose à Royan | Marche solidaire
Place Charles de Gaulle Royan Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:30:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Les Soroptimist de Royan vous invitent à la Marche Rose, une matinée solidaire au cœur du Parc.
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Place Charles de Gaulle Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 43 11 98 royan@soroptimist.fr
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English :
The Royan Soroptimists invite you to the Pink Walk, a morning of solidarity in the heart of the park.
L’événement Octobre Rose à Royan | Marche solidaire Royan a été mis à jour le 2026-09-11 par Mairie de Royan
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