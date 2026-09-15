Informations pratiques

Royan

Octobre Rose à Royan | Marche solidaire

Place Charles de Gaulle Royan Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:30:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Les Soroptimist de Royan vous invitent à la Marche Rose, une matinée solidaire au cœur du Parc.

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Place Charles de Gaulle Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 43 11 98 royan@soroptimist.fr

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English :

The Royan Soroptimists invite you to the Pink Walk, a morning of solidarity in the heart of the park.

L’événement Octobre Rose à Royan | Marche solidaire Royan a été mis à jour le 2026-09-11 par Mairie de Royan