Octobre Rose à Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou

Saint-Aulaye, octobre Rose.

9h30: marche guidée de 5,3 km (rdv devant la mairie)

Don libre au profit de la ligue contre le cancer.

Vente de gâteaux et de crêpes

Contact 05 53 90 81 33

Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 81 33

English :

Saint-Aulaye, Pink October.

9:30 am: 5.3 km guided walk (rdv in front of the town hall)

Free donation to the ligue contre le cancer.

Sale of cakes and crêpes

Contact: 05 53 90 81 33

German : Octobre Rose à Saint-Aulaye

Saint-Aulaye, Rosa Oktober.

9:30 Uhr: Geführte Wanderung von 5,3 km (Treffpunkt vor dem Rathaus)

Freie Spende zugunsten der Krebsliga.

Verkauf von Kuchen und Crêpes

Kontakt: 05 53 90 81 33

Italiano :

Saint-Aulaye, ottobre rosa.

9.30: passeggiata guidata di 5,3 km (partenza davanti al municipio)

Donazione libera alla Lega contro il cancro.

Vendita di torte e crêpes

Contatto: 05 53 90 81 33

Espanol : Octobre Rose à Saint-Aulaye

Saint-Aulaye, octubre rosa.

9.30 h: paseo guiado de 5,3 km (rdv frente al ayuntamiento)

Donación gratuita a la ligue contre le cancer.

Venta de pasteles y crepes

Contacto: 05 53 90 81 33

