Octobre rose à Saint-Benoît Saint-Benoît-du-Sault

Saint-Benoît-du-Sault Indre

Début : Dimanche 2025-10-17

fin : 2025-10-19

2025-10-17

3 jours d’animation autour d’Octobre rose.

3 jours d'animation autour d'Octobre rose.

Dès le vendredi, retrouver la chorale de l'ensemble vocal du Boischaut sud pour un concert. Samedi ce sera un concert de chanson française avec Marine Pilard (Des chansons qui font rire, réfléchir…et pleurer un peu… parfois !). Dimanche départ du'une marche rose (et aussi visite histoirique de Saint benoit dans le cadre de la fédération des chemins de la guerre de 100 ans). vélos, smoothie, point info santé en présence du Dr Christiann, président d ela ligue conte le cancer de l'Indre.

3 days of Pink October activities.

3 Tage Animation rund um den Rosa Oktober.

3 giorni di attività per promuovere l'ottobre rosa.

3 días de actividades para promover el octubre rosa.

