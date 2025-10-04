Octobre rose à Saint Ciers sur Gironde Médiathèque Danièle MITTERAND Saint-Ciers-sur-Gironde
Octobre rose à Saint Ciers sur Gironde Médiathèque Danièle MITTERAND Saint-Ciers-sur-Gironde samedi 4 octobre 2025.
Octobre rose à Saint Ciers sur Gironde
Médiathèque Danièle MITTERAND 5 Rue du Petit Village Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Pour octobre rose, la commune de Saint-Ciers sur Gironde vous propose une marche au départ de l’esplanade de la médiathèque.
Contre le cancer du sein, soyons tous mobilisés ! .
Médiathèque Danièle MITTERAND 5 Rue du Petit Village Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 32 60 45 mairie@saint-ciers33820.fr
English : Octobre rose à Saint Ciers sur Gironde
German : Octobre rose à Saint Ciers sur Gironde
Italiano :
Espanol : Octobre rose à Saint Ciers sur Gironde
L’événement Octobre rose à Saint Ciers sur Gironde Saint-Ciers-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-09-15 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde