Octobre rose à Saint Ciers sur Gironde Médiathèque Danièle MITTERAND Saint-Ciers-sur-Gironde samedi 4 octobre 2025.

Médiathèque Danièle MITTERAND 5 Rue du Petit Village Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Pour octobre rose, la commune de Saint-Ciers sur Gironde vous propose une marche au départ de l’esplanade de la médiathèque.

Contre le cancer du sein, soyons tous mobilisés ! .

