Octobre Rose à Saint-Just-Luzac Saint-Just-Luzac
Octobre Rose à Saint-Just-Luzac Saint-Just-Luzac dimanche 12 octobre 2025.
Octobre Rose à Saint-Just-Luzac
Place André Dulin Saint-Just-Luzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 09:30:00
fin : 2025-10-12 12:00:00
Date(s) :
2025-10-12
Marche rose de 5km organisée par l’association des donneurs de sang
.
Place André Dulin Saint-Just-Luzac 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine social@saintjustluzac.fr
English : Pink October in Saint-Just-Luzac
5km pink walk organized by the blood donor association
German : Rosa Oktober in Saint-Just-Luzac
5 km langer Rosa Marsch, organisiert von der Blutspendervereinigung
Italiano :
Camminata rosa di 5 km organizzata dall’associazione dei donatori di sangue
Espanol : Octubre rosa en Saint-Just-Luzac
Marcha rosa de 5 km organizada por la asociación de donantes de sangre
L’événement Octobre Rose à Saint-Just-Luzac Saint-Just-Luzac a été mis à jour le 2025-09-24 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes