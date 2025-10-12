Octobre Rose à Saint-Just-Luzac Saint-Just-Luzac

Octobre Rose à Saint-Just-Luzac Saint-Just-Luzac dimanche 12 octobre 2025.

Octobre Rose à Saint-Just-Luzac

Place André Dulin Saint-Just-Luzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 09:30:00

fin : 2025-10-12 12:00:00

Date(s) :

2025-10-12

Marche rose de 5km organisée par l’association des donneurs de sang

.

Place André Dulin Saint-Just-Luzac 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine social@saintjustluzac.fr

English : Pink October in Saint-Just-Luzac

5km pink walk organized by the blood donor association

German : Rosa Oktober in Saint-Just-Luzac

5 km langer Rosa Marsch, organisiert von der Blutspendervereinigung

Italiano :

Camminata rosa di 5 km organizzata dall’associazione dei donatori di sangue

Espanol : Octubre rosa en Saint-Just-Luzac

Marcha rosa de 5 km organizada por la asociación de donantes de sangre

