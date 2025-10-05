Octobre rose à Saint Lon les Mines Saint-Lon-les-Mines

Octobre rose à Saint Lon les Mines Saint-Lon-les-Mines dimanche 5 octobre 2025.

Octobre rose à Saint Lon les Mines

Salle polyvalente Saint-Lon-les-Mines Landes

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

2025-10-05

La commune de Saint Lon les Mines se mobilise et soutient Octobre Rose. Au programme,atelier front’padel et hyrox, atelier danse et soirée paëlla. Restauration et buvette sur place.

L’intégralité des bénéfices sera reversée à la Ligue contre le cancer.

Salle polyvalente Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 51 03 24

English : Octobre rose à Saint Lon les Mines

The commune of Saint Lon les Mines is mobilizing to support Pink October. On the program: front’padel and hyrox workshop, dance workshop and paëlla evening. Catering and refreshments on site.

All profits will be donated to the Ligue contre le cancer.

German : Octobre rose à Saint Lon les Mines

Die Gemeinde Saint Lon les Mines mobilisiert sich und unterstützt den Rosa Oktober. Auf dem Programm stehen ein Front’padel- und Hyrox-Workshop, ein Tanzworkshop und ein Paella-Abend. Verpflegung und Getränke vor Ort.

Der gesamte Erlös wird an die Krebsliga gespendet.

Italiano :

La città di Saint Lon les Mines si fa coinvolgere e sostiene l’Ottobre Rosa. In programma: laboratorio di front’padel e hyrox, laboratorio di danza e serata di paëlla. Catering e rinfreschi in loco.

L’intero ricavato sarà devoluto alla Ligue contre le cancer.

Espanol : Octobre rose à Saint Lon les Mines

La ciudad de Saint Lon les Mines se implica y apoya el Octubre Rosa. En el programa: taller de front’padel y hyrox, taller de baile y velada de paëlla. Catering y refrescos in situ.

Todos los beneficios se destinarán a la Ligue contre le cancer.

