Octobre Rose à Saint-Pardoux-Isaac Saint-Pardoux-Isaac

À l’occasion de l’événement « Octobre Rose », venez nombreux aux animations proposées par la municipalité, avec la participation des associations, Action Cancer 47, Art du Chi, APE, Chemins de Guyenne, Club des Supporters de l’ASM XV, La Joie de Vivre, Loisirs et Créations, Western Dance et des magasins Bricomarché et Intermarché. Au programme initiation Chi Qong et loto, le samedi. Dimanche marche de 8 km et démo-initiation country. Vente de goodies et de t-shirts sur place pour soutenir l’association Action Cancer 47. La randonnée est suivie par le verre de l’amitié. .

English : Octobre Rose à Saint-Pardoux-Isaac

To mark the « Octobre Rose » event, come along to the events organized by the municipality, with the participation of village associations. On-site sale of goodies and t-shirts to support the Action Cancer 47 association.

German : Octobre Rose à Saint-Pardoux-Isaac

Anlässlich der Veranstaltung « Rosa Oktober » kommen Sie zahlreich zu den Animationen, die von der Gemeinde unter Beteiligung der Vereine des Dorfes angeboten werden. Verkauf von Goodies und T-Shirts vor Ort, um den Verein Action Cancer 47 zu unterstützen.

Italiano :

In occasione dell’evento « Ottobre rosa », venite tutti agli eventi organizzati dal Comune con la partecipazione delle associazioni del paese. Vendita di gadget e magliette sul posto per sostenere Action Cancer 47.

Espanol : Octobre Rose à Saint-Pardoux-Isaac

Con motivo del « Octubre Rosa », venid todos a los actos organizados por el ayuntamiento con la participación de las asociaciones del pueblo. Se venderán golosinas y camisetas a beneficio de Action Cancer 47.

