Informations pratiques

Saint-Pardoux-Isaac

Octobre Rose à Saint-Pardoux-Isaac

Saint-Pardoux-Isaac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-10

À l’occasion de l’événement « Octobre Rose », venez nombreux aux animations proposées par la municipalité, avec la participation des associations du village. Au programme : initiation au Chi Qong, 2 parcours de randonnée et concert. Vente de goodies pour soutenir l’association Action Cancer 47.

À l’occasion de l’événement « Octobre Rose », venez nombreux aux animations proposées par la municipalité, avec la participation des associations du village. Au programme – le samedi : initiation au Chi Qong et le dimanche : 2 parcours de randonnée (4 ou 8 km) le matin et concert de la chorale Clé de Sol dans l’après-midi. Sur place, bourriche et vente de goodies pour soutenir l’association Action Cancer 47. .

Saint-Pardoux-Isaac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 22 51

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English : Octobre Rose à Saint-Pardoux-Isaac

%C0 To celebrate « Pink October, » we hope to see many of you at the activities organized by the town, with the participation of local organizations. On the schedule: program to be announced. Goodies and T-shirts will be on sale at the event to support the Action Cancer 47 organization.

L’événement Octobre Rose à Saint-Pardoux-Isaac Saint-Pardoux-Isaac a été mis à jour le 2026-09-11 par OT du Pays de Lauzun