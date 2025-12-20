Octobre Rose à Saint Sulpice le Guérétois Saint-Sulpice-le-Guérétois
samedi 3 octobre 2026 · Saint-Sulpice-le-Guérétois
Informations pratiques
Saint-Sulpice-le-Guérétois
Octobre Rose à Saint Sulpice le Guérétois
Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Journée de soutien à Octobre Rose avec des stands prévention, rando moto, rando pédestre de 3 km et 8 km, crêpes, buvette, tombola… .
Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 34 05
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English : Octobre Rose à Saint Sulpice le Guérétois
L’événement Octobre Rose à Saint Sulpice le Guérétois Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2026-09-10 par Creuse Tourisme
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