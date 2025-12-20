Informations pratiques

Saint-Sulpice-le-Guérétois

Octobre Rose à Saint Sulpice le Guérétois

Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Journée de soutien à Octobre Rose avec des stands prévention, rando moto, rando pédestre de 3 km et 8 km, crêpes, buvette, tombola… .

Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 34 05

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English : Octobre Rose à Saint Sulpice le Guérétois

L’événement Octobre Rose à Saint Sulpice le Guérétois Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2026-09-10 par Creuse Tourisme