Octobre Rose à Salles Salles

Octobre Rose à Salles
34 Rue Va au Champ Salles Gironde
Tarif : – – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
2025-10-12
CCAS VILLE DE SALLES
Marche rose départ à 10h
Stands restauration & buvette
Vente de tee-shirts et objets solidaires
️ Tours de moto
Stand de sensibilisation
Dès 11h démonstrations & initiations sportives + ateliers découverte
Inscriptions en ligne dès maintenant https://urlr.me/FdWGNH .
34 Rue Va au Champ Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 30 10
