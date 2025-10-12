Octobre Rose à Salles Salles

Octobre Rose à Salles

34 Rue Va au Champ Salles Gironde

2 EUR

Tarif de base plein tarif

2025-10-12

CCAS VILLE DE SALLES

Marche rose départ à 10h

Stands restauration & buvette

Vente de tee-shirts et objets solidaires

️ Tours de moto

Stand de sensibilisation

Dès 11h démonstrations & initiations sportives + ateliers découverte

Inscriptions en ligne dès maintenant https://urlr.me/FdWGNH .

34 Rue Va au Champ Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 30 10

