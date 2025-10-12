Octobre Rose à Solesmes Solesmes
Esoace du Rôle Solesmes Sarthe
Tarif : 2 – 2 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 09:30:00
fin : 2025-10-12 17:00:00
Date(s) :
2025-10-12
Marche et salon du Bien Etre
Après une marche de 5 km, venez faire un tour au salon du Bien être. Sur place crêpes et boissons ainsi que des articles (ventes au profit de l’association) .
Esoace du Rôle Solesmes 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 16 25 00 15
English :
Walk and Wellness Fair
German :
Wanderung und Wellness-Messe
Italiano :
Camminata e fiera del benessere
Espanol :
Paseo y Feria del Bienestar
