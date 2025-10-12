Octobre Rose à Solesmes Solesmes

Esoace du Rôle Solesmes Sarthe

Tarif : 2 – 2 – EUR

Marche et salon du Bien Etre

Après une marche de 5 km, venez faire un tour au salon du Bien être. Sur place crêpes et boissons ainsi que des articles (ventes au profit de l’association) .

Esoace du Rôle Solesmes 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 16 25 00 15

