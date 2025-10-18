Octobre Rose à Soursac Soursac

Octobre Rose à Soursac Soursac samedi 18 octobre 2025.

Octobre Rose à Soursac

18 Grandrue Soursac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Dans le cadre d’Octobre Rose, la commune de Soursac organise une randonnée avec deux parcours au choix 4 ou 9 km, au départ de la maison des services. A la fin de la randonnée, un goûter sera offert par la municipalité.

Vente d’objets à l’effigie d’Octobre Rose, cette collecte sera intégralement reversée à la Ligue contre le Cancer. .

18 Grandrue Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 52 61 mairie.soursac@wanadoo.fr

English : Octobre Rose à Soursac

German : Octobre Rose à Soursac

Italiano :

Espanol : Octobre Rose à Soursac

L’événement Octobre Rose à Soursac Soursac a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme de Haute Corrèze