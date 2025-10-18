Octobre Rose à Soursac Soursac
Octobre Rose à Soursac Soursac samedi 18 octobre 2025.
Octobre Rose à Soursac
18 Grandrue Soursac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Dans le cadre d’Octobre Rose, la commune de Soursac organise une randonnée avec deux parcours au choix 4 ou 9 km, au départ de la maison des services. A la fin de la randonnée, un goûter sera offert par la municipalité.
Vente d’objets à l’effigie d’Octobre Rose, cette collecte sera intégralement reversée à la Ligue contre le Cancer. .
18 Grandrue Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 52 61 mairie.soursac@wanadoo.fr
English : Octobre Rose à Soursac
German : Octobre Rose à Soursac
Italiano :
Espanol : Octobre Rose à Soursac
L’événement Octobre Rose à Soursac Soursac a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme de Haute Corrèze