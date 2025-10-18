Octobre Rose à St Genest Sur Roselle Saint-Genest-sur-Roselle

Salle des fêtes Saint-Genest-sur-Roselle Haute-Vienne

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-19

2025-10-18

Pour la 4ème année et depuis 3 ans sur la commune de St Genest sur Roselle, l’association Les Voleurs d’Images exposerons le week-end du 18 et 19 octobre pour Octobre Rose.

L’occasion de voir les derniers clichés de cette année et revoir certains clichés des éditions précédentes.

Le samedi soir c’est vernissage à 18h00 et concert rock à 21h. (Buvette et petite restauration)

Le dimanche matin c’est randonnée ( une de 5 et une de 10 km ) ainsi qu’une randonnée Cani-Cross.

Les gains de ce week end seront reversés au Limoges Institut du Sein. .

Salle des fêtes Saint-Genest-sur-Roselle 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 97 57 35

