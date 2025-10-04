Octobre Rose à Tôtes Randonnée, Zumba, Color Run Tôtes

Espace Sportif Tôtais Tôtes

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Tôtes et ses associations se mobilisent pour Octobre Rose avec une journée d’animations au profit de la lutte contre le Cancer du sein. Les bénéfices de la journée seront reversés au comité féminin !

10h Randonnée 5 ou 10 km

12 13h30 Restauration

13h30 Zumba

14h30 Color Run (en intérieur si pluie)

Rendez-vous à l’Espace Sportif Tôtais ! .

Espace Sportif Tôtais Tôtes 76890 Seine-Maritime Normandie

English : Octobre Rose à Tôtes Randonnée, Zumba, Color Run

