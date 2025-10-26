Octobre rose à Toutry Salle Le Mille club Toutry

Salle Le Mille club 5 route de Vieux Château Toutry Côte-d’Or

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2025-10-26 09:00:00

fin : 2025-10-26 19:00:00

2025-10-26

L’Amicale des Mutualistes F.G.C.M propose 2 Marches de 5 km et 10km une le matin ,l’autre l’après-midi avec un échauffement collectif ,encadré par 3 Coachs sportif.

Des ateliers avec des parcours de motricités des jeux adresses pour les enfants et les adultes sur toute la journée.

Pour les petits une pêche au canard (2€) .

Restauration et buvette sur place. Tartiflette et dessert est proposé à 10€

Tous les bénéfices seront reversés à la ligue contre le cancer de la côte d’or.

Nous vous attendons nombreux pour un moment de convivialité autour de cette évènement qui est important pour les personnes atteinte d’un cancer. .

Salle Le Mille club 5 route de Vieux Château Toutry 21460 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 96 71 38 payen.nadia17@gmail.com

