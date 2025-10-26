Octobre rose à Toutry Salle Le Mille club Toutry
Octobre rose à Toutry Salle Le Mille club Toutry dimanche 26 octobre 2025.
Octobre rose à Toutry
Salle Le Mille club 5 route de Vieux Château Toutry Côte-d’Or
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26 09:00:00
fin : 2025-10-26 19:00:00
Date(s) :
2025-10-26
L’Amicale des Mutualistes F.G.C.M propose 2 Marches de 5 km et 10km une le matin ,l’autre l’après-midi avec un échauffement collectif ,encadré par 3 Coachs sportif.
Des ateliers avec des parcours de motricités des jeux adresses pour les enfants et les adultes sur toute la journée.
Pour les petits une pêche au canard (2€) .
Restauration et buvette sur place. Tartiflette et dessert est proposé à 10€
Tous les bénéfices seront reversés à la ligue contre le cancer de la côte d’or.
Nous vous attendons nombreux pour un moment de convivialité autour de cette évènement qui est important pour les personnes atteinte d’un cancer. .
Salle Le Mille club 5 route de Vieux Château Toutry 21460 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 96 71 38 payen.nadia17@gmail.com
English : Octobre rose à Toutry
German : Octobre rose à Toutry
Italiano :
Espanol :
L’événement Octobre rose à Toutry Toutry a été mis à jour le 2025-09-06 par OT des Terres d’Auxois