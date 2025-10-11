Octobre Rose à vélo Cœur de Causse

samedi 11 octobre 2025.

Octobre Rose à vélo

Beaumat Cœur de Causse Lot

Début : 2025-10-11 09:00:00

fin : 2025-10-11 14:00:00

2025-10-11

La Commission Féminine et la Commission Sport Santé du comité de cyclotourisme du Lot vous donnent rendez-vous à la salle des fêtes de Beaumat pour le deuxième édition d’ « Octobre Rose à vélo ».

Ensemble faisons avancer la recherche, à coups de pédale et de solidarité.

Beaumat Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 6 79 37 61 80 departement46-secretaire@ffvelo.fr

English :

The Commission Féminine and the Commission Sport Santé of the Lot cycling committee invite you to the Salle des Fêtes in Beaumat for the second edition of « Octobre Rose à vélo ».

Together, let’s pedal our way to research and solidarity.

German :

Die Kommission für Frauen und die Kommission für Gesundheitssport des Radtourismuskomitees des Departements Lot laden Sie zum zweiten « Rosa Oktober auf dem Fahrrad » in den Festsaal von Beaumat ein.

Gemeinsam wollen wir die Forschung voranbringen, indem wir in die Pedale treten und uns solidarisch zeigen.

Italiano :

Il Comitato Donne e il Comitato Salute e Sport del Lot Cycling and Touring Committee sono lieti di invitarvi alla sala del villaggio di Beaumat per il secondo evento « Ottobre rosa in bicicletta ».

Insieme, pedaliamo verso la ricerca e la solidarietà.

Espanol :

La Comisión de la Mujer y la Comisión de Salud y Deporte del Comité de Ciclismo y Turismo de Lot tienen el placer de invitarle al ayuntamiento de Beaumat para el segundo evento « Octubre rosa en bicicleta ».

Pedaleemos juntos por la investigación y la solidaridad.

