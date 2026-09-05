Octobre Rose à Villars-les-Bois Mairie Villars-les-Bois
dimanche 4 octobre 2026 · Mairie · Villars-les-Bois
Informations pratiques
Villars-les-Bois
Octobre Rose à Villars-les-Bois
Mairie 39 Rue de la Mairie Villars-les-Bois Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Mobilisons-nous pour Octobre Rose à Villars-les-Bois !
Le Foyer Rural V.L.B. se mobilise contre le cancer du sein et vous donne rendez-vous à Villars-les-Bois pour une journée solidaire, conviviale et pleine d’animations. Ensemble, soyons plus forts !
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Mairie 39 Rue de la Mairie Villars-les-Bois 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 06 36 45
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English :
Let’s come together for Pink October in Villars-les-Bois!
The Foyer Rural V.L.B. is taking action against breast cancer and invites you to join us in Villars-les-Bois for a day of solidarity, fun, and entertainment. Together, we’re stronger!
L’événement Octobre Rose à Villars-les-Bois Villars-les-Bois a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge