Octobre Rose à Villersexel Villersexel

Octobre Rose à Villersexel samedi 25 octobre 2025.
gymnase intercommunal Villersexel Haute-Saône
Tarif : 2 EUR
Début : 2025-10-25 09:50:00
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Dans le cadre d’Octobre Rose, le club de gym de Villersexel organise une marche au départ du gymnase. Le club de Judo vous proposera également une initiation self défense.
Participation minimum de 2 €, reversée à la ligue contre le cancer. .
gymnase intercommunal Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
