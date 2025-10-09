Octobre Rose Activités à O² Falaises Centre Aquatique des 2 Falaises Le Tréport
Octobre Rose Activités à O² Falaises
Centre Aquatique des 2 Falaises 1 Avenue du Maréchal Foch Le Tréport Seine-Maritime
Début : 2025-10-09 18:15:00
fin : 2025-10-09
2025-10-09
Le centre aquatique des 2 falaises vous propose une soirée Rose avec
18h15 FitnessRose, 19h15 AquaRose et Buffet Rose Dès 11 ans Tarif 7€ par personne reversés pour la cause. .
Centre Aquatique des 2 Falaises 1 Avenue du Maréchal Foch Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 9 71 00 76 76
