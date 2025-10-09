Octobre Rose Activités à O² Falaises Centre Aquatique des 2 Falaises Le Tréport

Octobre Rose Activités à O² Falaises

Centre Aquatique des 2 Falaises 1 Avenue du Maréchal Foch Le Tréport Seine-Maritime

Le centre aquatique des 2 falaises vous propose une soirée Rose avec

18h15 FitnessRose, 19h15 AquaRose et Buffet Rose Dès 11 ans Tarif 7€ par personne reversés pour la cause. .

