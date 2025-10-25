Octobre Rose Aiguillon

En partenariat avec le Comité de cancérologie du 47

8h30 Randonnées organisée par le SCA (tarif 5 € départ à 9h)

• rando pédestre (à pied ou en courant) boucle 5 kms boucle 11 kms

• rando VTT boucle 25 kms

• rando cyclo boucle 45 kms

11h30 Cours de zumba

12h00 Arrivée de la balade moto Les Meules du Moulin

Restauration sur place par Les Antchoukis Aiguillonnais

• menu 10€ poulet, frites et dessert

• sur réservation au 06 75 81 18 09

À partir de 14h00 Démonstration de Tai Chi et défilé des majorettes Les Golden Stars

15h15 Défilé de mode

16h15 Flash Mob Danse en Aiguillon .

Place du 14 Juillet Aiguillon 47190 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 79 82 04 communication@ville-aiguillon.fr

