Octobre Rose Aiguillon
samedi 25 octobre 2025
Octobre Rose
Place du 14 Juillet Aiguillon Lot-et-Garonne
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
2025-10-25
En partenariat avec le Comité de cancérologie du 47
8h30 Randonnées organisée par le SCA (tarif 5 € départ à 9h)
• rando pédestre (à pied ou en courant) boucle 5 kms boucle 11 kms
• rando VTT boucle 25 kms
• rando cyclo boucle 45 kms
11h30 Cours de zumba
12h00 Arrivée de la balade moto Les Meules du Moulin
Restauration sur place par Les Antchoukis Aiguillonnais
• menu 10€ poulet, frites et dessert
• sur réservation au 06 75 81 18 09
À partir de 14h00 Démonstration de Tai Chi et défilé des majorettes Les Golden Stars
15h15 Défilé de mode
16h15 Flash Mob Danse en Aiguillon .
Place du 14 Juillet Aiguillon 47190 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 79 82 04 communication@ville-aiguillon.fr
