Octobre Rose Rues du vieux village Allauch

Du 30/09 au 25/10/2025 du lundi au vendredi.
Début : Samedi 2025-09-30
fin : 2025-10-25
2025-09-30
Tout au long du mois d’octobre, la Ville d’Allauch s’engage pour la recherche contre le cancer et s’associe à la campagne nationale Octobre Rose , opération de sensibilisation sur le dépistage du cancer du sein.
MARDI 30 SEPTEMBRE
LANCEMENT DE L’OPÉRATION
PLACE DU 24 AVRIL (LOGIS-NEUF) À PARTIR DE 18H00
Ruban humain, animations avec Show Inverdance (Dance
inversée) finaliste de la France à un Incroyable Talent, Show
danses urbaines par le groupe K’Meleons de l’école
F2 Dance . Stands CRCDC, CPTS Canton Vert, CCAS, MMRA,
Sages-femmes du Centre médical de Fontvieille, associations
T’Hâtez-vous , ADSB Allauch, Radio Soleil Provençal.
Défi sportif Départ symbolique de Monsieur Franck TRANI,
100 montées et descentes, depuis le boulodrome de La Boule
de Craie à Notre-Dame du Château en VTT non-stop 110 km
au total, 1400 mètres de dénivelé Fin du défi le mercredi
1er octobre au niveau de La Boule de Craie.
TOUT LE MOIS D’OCTOBRE
OCTOBRE ROSE CONNECTÉ
Faire le maximum de kilomètres en pratiquant la discipline
de votre choix (vélo, course à pied …).
Inscrivez-vous sur Défi Octobre Rose Connecté.
MERCREDI 1ER OCTOBRE
POT D’ACCUEIL POUR L’ARRIVÉE
DU DÉFI SPORTIF DES 110 KM
BOULE DE CRAIE (ALLAUCH-VILLAGE) À PARTIR DE 16H00
Vente de goodies . Possibilité de faire des dons au profit
d’Octobre Rose, sur place, par l’association T’Hâtez-vous .
Venez nombreux.
JEUDI 2 OCTOBRE
BALADE CITADINE COMMENTÉE
PAR UN GUIDE CONFÉRENCIER
DÉPART DE LA PLACE DES MOULINS (ALLAUCH-VILLAGE)
DE 14H00 À 16H30
Après la visite du village, la balade se poursuivra jusqu’à la
Chapelle de Notre-Dame du Château.
Organisée par l’association Les Godillots Garriguois .
Tarif 5 € Don dans le cadre d’Octobre Rose.
Inscriptions au 06 14 84 21 49.
VENDREDI 3 OCTOBRE
AU THÉÂTRE CE SOIR
ESPACE ROBERT OLLIVE (LOGIS-NEUF) À 20H30
Avec des extraits de la pièce Passage à tabac
de Louis Ardissone et des pièces de Marcel Pagnol
Organisé par l’association Le Théâtre du Terroir .
Une Petite saynète Organisée par l’association
Promotion Culturelle allaudienne .
Tarif Adultes 10 € Tarif réduit 5 € .
Entrée libre, sans réservation dans la limite des places
disponibles. Vente de goodies . et possibilité de faire
des dons au profit d’Octobre Rose sur place par l’association
T’Hâtez-vous .
DIMANCHE 5 OCTOBRE
THÉ DANSANT LABELLISÉ
OCTOBRE ROSE
ESPACE ROBERT OLLIVE (LOGIS-NEUF) DE 14H30 À 18H30
Organisé par la Maison Municipale des Retraités Actifs
(MMRA). Vente de goodies . Tombola et possibilité de faire
des dons au profit d’Octobre Rose sur place par l’association
T’Hâtez-vous .
JEUDI 9 OCTOBRE
CONFÉRENCE DERNIÈRES
AVANCÉES SUR LE CANCER
DU SEIN
AUDITORIUM DU PÔLE CULTUREL DE L’USINE ÉLECTRIQUE
(ALLAUCH-VILLAGE) À 19H00
Animée par le Professeur Anthony GONCALVES, Coordinateur
et Chef de Service du Département d’Oncologie à l’Institut
Paoli-Calmettes et en présence du Professeur Stéphane
HONORÉ, Professeur des universités, Praticien hospitalier,
Responsable OMEDIT et Félicia FERRERA, Présidente e l’URPS
des pharmacies et Président de la CPTS du Canton Vert.
VENDREDI 10 OCTOBRE
PIÈCE DE THÉÂTRE LA VISITE
AUDITORIUM DU PÔLE CULTUREL (ALLAUCH-VILLAGE)
À 19H30
Organisée par le Collectif O’SEC . Entrée libre sans
réservation dans la limite des places disponibles.
Participation Libre.
SAMEDI 11 OCTOBRE
DEUX COURS D’AQUAGYM
PISCINE MUNICIPALE (PIÉ D’AUTRY)
DE 18H00 À 19H00 ET DE 19H00 À 20H00
Organisés par l’association Aquatic Club Allaudien .
Tarif 10 € la séance. Ouverts à tous et toutes.
Inscription au 06 20 67 13 23.
DIMANCHE 12 OCTOBRE
LOTO ET TOMBOLA POUR
OCTOBRE ROSE
ESPACE ROBERT OLLIVE (LOGIS-NEUF) À 14H00
Organisé par l’association T’Hâtez-Vous .
VENDREDI 17 OCTOBRE
SOIRÉE REPAS DANSANT
KARAOKÉ AVEC DJ
SALLE DE FONTVIEILLE À 19H30
(780, ROUTE DES 4 SAISONS)
Organisée par l’association Allauch Pour Passion .
Tarif Adultes 25 € Enfants jusqu’à 12 ans 15 €.
Réservations au 06 58 53 49 64.
SAMEDI 18 OCTOBRE
• MARCHE COMMENTÉE
SUR LES PAS DE MARCEL
PAGNOL JUSQU’À LA BASTIDE
NEUVE ET VISITE DES LIEUX
DE 9H00 À 12H30 DEPART AU PIED DU VILLAGE DE LA
TREILLE (TERMINUS DE LA LIGNE 12)
Niveau facile (mais en montée).
Organisée par l’association Les Amis de Marcel Pagnol .
Inscriptions au 06 62 68 79 14. Les participants pourront
faire un don dans le cadre d’Octobre Rose.
• SOIRÉE MUSICALE CORSE
AVEC APÉRITIF DINATOIRE
ESPACE ROBERT OLLIVE (LOGIS-NEUF) À 18H30
Organisée par l’association Amicizia Corsa d’Allauch
et la Maison de la Corse . Tarif Adultes 25 € Enfants
Gratuit jusqu’à 12 ans. Réservations au 06 11 42 54 04.
• CONCERT OPÉRAS OPÉRETTES
POUR OCTOBRE ROSE
SALLE DE FONTVIEILLE À 20H30
(780, ROUTE DES 4 SAISONS)
Organisé par l’association Le Coeur Lyrique d’Allauch
(CLA) avec Le Coeur Lyrique Voix en Sol Mineur de
Cadolive . Entrée 10 € Gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservation au 06 26 98 25 70 ou 6, Rue du Pilon (Chez le
Santonnier Gilbert Orsini).
SAMEDI 25 OCTOBRE
ZIZE ET SES AMIS FONT LE SHOW
POUR OCTOBRE ROSE
ESPACE ROBERT OLLIVE (LOGIS-NEUF) À 20H30
Chansons, magie, humour, cabaret…
Organisé par l’association T’Hâtez-Vous .
Tarif Adultes 20 € Enfants jusqu’à 12 ans 15 €.
Réservation www.helloasso.com/associations/t-hatez-vous
Billetterie sur place le soir même dans la limite des places
disponibles (CB acceptée). .
Rues du vieux village Rues du vieux Village Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur
English :
Throughout the month of October, the City of Allauch is committed to cancer research and is associated with the national campaign « Octobre Rose », an awareness-raising operation on breast cancer screening.
German :
Den ganzen Oktober über setzt sich die Stadt Allauch für die Krebsforschung ein und beteiligt sich an der nationalen Kampagne « Rosa Oktober », einer Sensibilisierungsaktion zur Früherkennung von Brustkrebs.
Italiano :
Per tutto il mese di ottobre, la città di Allauch è impegnata nella ricerca sul cancro e partecipa alla campagna nazionale « Ottobre rosa » per sensibilizzare l’opinione pubblica sullo screening del cancro al seno.
Espanol :
Durante todo el mes de octubre, la ciudad de Allauch se compromete con la investigación contra el cáncer y participa en la campaña nacional « Octubre Rosa » de sensibilización sobre el cribado del cáncer de mama.
