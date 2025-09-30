Octobre Rose Rues du vieux village Allauch

Octobre Rose Rues du vieux village Allauch mardi 30 septembre 2025.

Octobre Rose

Du 30/09 au 25/10/2025 du lundi au vendredi. Rues du vieux village Rues du vieux Village Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-30

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-09-30

Tout au long du mois d’octobre, la Ville d’Allauch s’engage pour la recherche contre le cancer et s’associe à la campagne nationale Octobre Rose , opération de sensibilisation sur le dépistage du cancer du sein.

MARDI 30 SEPTEMBRE

LANCEMENT DE L’OPÉRATION

PLACE DU 24 AVRIL (LOGIS-NEUF) À PARTIR DE 18H00

Ruban humain, animations avec Show Inverdance (Dance

inversée) finaliste de la France à un Incroyable Talent, Show

danses urbaines par le groupe K’Meleons de l’école

F2 Dance . Stands CRCDC, CPTS Canton Vert, CCAS, MMRA,

Sages-femmes du Centre médical de Fontvieille, associations

T’Hâtez-vous , ADSB Allauch, Radio Soleil Provençal.

Défi sportif Départ symbolique de Monsieur Franck TRANI,

100 montées et descentes, depuis le boulodrome de La Boule

de Craie à Notre-Dame du Château en VTT non-stop 110 km

au total, 1400 mètres de dénivelé Fin du défi le mercredi

1er octobre au niveau de La Boule de Craie.



TOUT LE MOIS D’OCTOBRE

OCTOBRE ROSE CONNECTÉ

Faire le maximum de kilomètres en pratiquant la discipline

de votre choix (vélo, course à pied …).

Inscrivez-vous sur Défi Octobre Rose Connecté.



MERCREDI 1ER OCTOBRE

POT D’ACCUEIL POUR L’ARRIVÉE

DU DÉFI SPORTIF DES 110 KM

BOULE DE CRAIE (ALLAUCH-VILLAGE) À PARTIR DE 16H00

Vente de goodies . Possibilité de faire des dons au profit

d’Octobre Rose, sur place, par l’association T’Hâtez-vous .

Venez nombreux.



JEUDI 2 OCTOBRE

BALADE CITADINE COMMENTÉE

PAR UN GUIDE CONFÉRENCIER

DÉPART DE LA PLACE DES MOULINS (ALLAUCH-VILLAGE)

DE 14H00 À 16H30

Après la visite du village, la balade se poursuivra jusqu’à la

Chapelle de Notre-Dame du Château.

Organisée par l’association Les Godillots Garriguois .

Tarif 5 € Don dans le cadre d’Octobre Rose.

Inscriptions au 06 14 84 21 49.



VENDREDI 3 OCTOBRE

AU THÉÂTRE CE SOIR

ESPACE ROBERT OLLIVE (LOGIS-NEUF) À 20H30

Avec des extraits de la pièce Passage à tabac

de Louis Ardissone et des pièces de Marcel Pagnol

Organisé par l’association Le Théâtre du Terroir .

Une Petite saynète Organisée par l’association

Promotion Culturelle allaudienne .

Tarif Adultes 10 € Tarif réduit 5 € .

Entrée libre, sans réservation dans la limite des places

disponibles. Vente de goodies . et possibilité de faire

des dons au profit d’Octobre Rose sur place par l’association

T’Hâtez-vous .



DIMANCHE 5 OCTOBRE

THÉ DANSANT LABELLISÉ

OCTOBRE ROSE

ESPACE ROBERT OLLIVE (LOGIS-NEUF) DE 14H30 À 18H30

Organisé par la Maison Municipale des Retraités Actifs

(MMRA). Vente de goodies . Tombola et possibilité de faire

des dons au profit d’Octobre Rose sur place par l’association

T’Hâtez-vous .



JEUDI 9 OCTOBRE

CONFÉRENCE DERNIÈRES

AVANCÉES SUR LE CANCER

DU SEIN

AUDITORIUM DU PÔLE CULTUREL DE L’USINE ÉLECTRIQUE

(ALLAUCH-VILLAGE) À 19H00

Animée par le Professeur Anthony GONCALVES, Coordinateur

et Chef de Service du Département d’Oncologie à l’Institut

Paoli-Calmettes et en présence du Professeur Stéphane

HONORÉ, Professeur des universités, Praticien hospitalier,

Responsable OMEDIT et Félicia FERRERA, Présidente e l’URPS

des pharmacies et Président de la CPTS du Canton Vert.



VENDREDI 10 OCTOBRE

PIÈCE DE THÉÂTRE LA VISITE

AUDITORIUM DU PÔLE CULTUREL (ALLAUCH-VILLAGE)

À 19H30

Organisée par le Collectif O’SEC . Entrée libre sans

réservation dans la limite des places disponibles.

Participation Libre.



SAMEDI 11 OCTOBRE

DEUX COURS D’AQUAGYM

PISCINE MUNICIPALE (PIÉ D’AUTRY)

DE 18H00 À 19H00 ET DE 19H00 À 20H00

Organisés par l’association Aquatic Club Allaudien .

Tarif 10 € la séance. Ouverts à tous et toutes.

Inscription au 06 20 67 13 23.



DIMANCHE 12 OCTOBRE

LOTO ET TOMBOLA POUR

OCTOBRE ROSE

ESPACE ROBERT OLLIVE (LOGIS-NEUF) À 14H00

Organisé par l’association T’Hâtez-Vous .



VENDREDI 17 OCTOBRE

SOIRÉE REPAS DANSANT

KARAOKÉ AVEC DJ

SALLE DE FONTVIEILLE À 19H30

(780, ROUTE DES 4 SAISONS)

Organisée par l’association Allauch Pour Passion .

Tarif Adultes 25 € Enfants jusqu’à 12 ans 15 €.

Réservations au 06 58 53 49 64.



SAMEDI 18 OCTOBRE

• MARCHE COMMENTÉE

SUR LES PAS DE MARCEL

PAGNOL JUSQU’À LA BASTIDE

NEUVE ET VISITE DES LIEUX

DE 9H00 À 12H30 DEPART AU PIED DU VILLAGE DE LA

TREILLE (TERMINUS DE LA LIGNE 12)

Niveau facile (mais en montée).

Organisée par l’association Les Amis de Marcel Pagnol .

Inscriptions au 06 62 68 79 14. Les participants pourront

faire un don dans le cadre d’Octobre Rose.

• SOIRÉE MUSICALE CORSE

AVEC APÉRITIF DINATOIRE

ESPACE ROBERT OLLIVE (LOGIS-NEUF) À 18H30

Organisée par l’association Amicizia Corsa d’Allauch

et la Maison de la Corse . Tarif Adultes 25 € Enfants

Gratuit jusqu’à 12 ans. Réservations au 06 11 42 54 04.

• CONCERT OPÉRAS OPÉRETTES

POUR OCTOBRE ROSE

SALLE DE FONTVIEILLE À 20H30

(780, ROUTE DES 4 SAISONS)

Organisé par l’association Le Coeur Lyrique d’Allauch

(CLA) avec Le Coeur Lyrique Voix en Sol Mineur de

Cadolive . Entrée 10 € Gratuit pour les moins de 12 ans.

Réservation au 06 26 98 25 70 ou 6, Rue du Pilon (Chez le

Santonnier Gilbert Orsini).



SAMEDI 25 OCTOBRE

ZIZE ET SES AMIS FONT LE SHOW

POUR OCTOBRE ROSE

ESPACE ROBERT OLLIVE (LOGIS-NEUF) À 20H30

Chansons, magie, humour, cabaret…

Organisé par l’association T’Hâtez-Vous .

Tarif Adultes 20 € Enfants jusqu’à 12 ans 15 €.

Réservation www.helloasso.com/associations/t-hatez-vous

Billetterie sur place le soir même dans la limite des places

disponibles (CB acceptée). .

Rues du vieux village Rues du vieux Village Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

English :

Throughout the month of October, the City of Allauch is committed to cancer research and is associated with the national campaign « Octobre Rose », an awareness-raising operation on breast cancer screening.

German :

Den ganzen Oktober über setzt sich die Stadt Allauch für die Krebsforschung ein und beteiligt sich an der nationalen Kampagne « Rosa Oktober », einer Sensibilisierungsaktion zur Früherkennung von Brustkrebs.

Italiano :

Per tutto il mese di ottobre, la città di Allauch è impegnata nella ricerca sul cancro e partecipa alla campagna nazionale « Ottobre rosa » per sensibilizzare l’opinione pubblica sullo screening del cancro al seno.

Espanol :

Durante todo el mes de octubre, la ciudad de Allauch se compromete con la investigación contra el cáncer y participa en la campaña nacional « Octubre Rosa » de sensibilización sobre el cribado del cáncer de mama.

L’événement Octobre Rose Allauch a été mis à jour le 2025-09-11 par Maison du Tourisme d’Allauch