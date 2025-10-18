Octobre rose après-midi de prévention et bien-être à Creully Creully Creully sur Seulles

Octobre rose après-midi de prévention et bien-être à Creully Creully Creully sur Seulles samedi 18 octobre 2025.

Octobre rose après-midi de prévention et bien-être à Creully

Creully 6 Rue de Bretteville Creully sur Seulles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 15:00:00

fin : 2025-10-18 19:00:00

Date(s) :

2025-10-18

La Médiathèque de Creully-sur-Seulles vous propose un après-midi de prévention et de bien-être à l’occasion d’Octobre Rose. Divers ateliers gratuit sont au programme, ouverts à toutes les femmes touchées de près ou de loin par le cancer.

La Médiathèque de Creully-sur-Seulles vous propose un après-midi de prévention et de bien-être à l’occasion d’Octobre Rose.

Au programme

– Atelier socio-esthétique, conseils beauté

– Atelier prévention

– Atelier auto-palpation

– Atelier méditation, auto-massage

Ouvert à toutes les demmes, touchées de près ou de loin par le cancer.

Animations gratuite, possibilité de faire un don pour la ligue sur place. .

Creully 6 Rue de Bretteville Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie +33 2 31 80 38 93 bibliocreully@gmail.com

English : Octobre rose après-midi de prévention et bien-être à Creully

The Médiathèque de Creully-sur-Seulles is offering an afternoon of prevention and well-being to mark October Rose. Various free workshops are on the program, open to all women affected by cancer.

German : Octobre rose après-midi de prévention et bien-être à Creully

Die Mediathek in Creully-sur-Seulles bietet Ihnen anlässlich des Rosa Oktobers einen Nachmittag der Prävention und des Wohlbefindens. Auf dem Programm stehen verschiedene kostenlose Workshops, die allen Frauen offen stehen, die in irgendeiner Weise von Krebs betroffen sind.

Italiano :

La biblioteca multimediale di Creully-sur-Seulles propone un pomeriggio di prevenzione e benessere in occasione dell’Ottobre Rosa. Sono in programma diversi workshop gratuiti, aperti a tutte le donne colpite dal cancro in un modo o nell’altro.

Espanol :

Con motivo del Octubre Rosa, la mediateca de Creully-sur-Seulles propone una tarde de prevención y bienestar. El programa incluye varios talleres gratuitos abiertos a todas las mujeres afectadas por el cáncer.

L’événement Octobre rose après-midi de prévention et bien-être à Creully Creully sur Seulles a été mis à jour le 2025-10-08 par OT Gold Beach