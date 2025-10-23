Octobre Rose Après-midi sport et santé Villefranche-de-Rouergue

Stand de sensibilisation, pratique du sport santé, archery tag…

Lieu Parc du Tricot Proposé par la Maison des Jeunes Citoyens.

Gratuit, ouvert à tous. .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 33 06 96 40

English :

Awareness-raising stand, healthy sports, archery tag?

German :

Sensibilisierungsstand, Gesundheitssport, Bogenschützen-Tag?

Italiano :

Stand di sensibilizzazione, sport sani, tag per il tiro con l’arco?

Espanol :

Stand de sensibilización, deportes saludables, tiro con arco..

