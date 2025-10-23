Octobre Rose Après-midi sport et santé Villefranche-de-Rouergue
Octobre Rose Après-midi sport et santé Villefranche-de-Rouergue jeudi 23 octobre 2025.
Octobre Rose Après-midi sport et santé
Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-10-23
fin : 2025-10-23
Date(s) :
2025-10-23
Stand de sensibilisation, pratique du sport santé, archery tag…
Lieu Parc du Tricot Proposé par la Maison des Jeunes Citoyens.
Gratuit, ouvert à tous. .
Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 33 06 96 40
English :
Awareness-raising stand, healthy sports, archery tag?
German :
Sensibilisierungsstand, Gesundheitssport, Bogenschützen-Tag?
Italiano :
Stand di sensibilizzazione, sport sani, tag per il tiro con l’arco?
Espanol :
Stand de sensibilización, deportes saludables, tiro con arco..
L’événement Octobre Rose Après-midi sport et santé Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-10-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)