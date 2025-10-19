Octobre rose Arelaune-en-Seine Salle des Sports « La Brotonne » Notre-Dame-de-Bliquetuit
Octobre rose Arelaune-en-Seine Salle des Sports « La Brotonne » Notre-Dame-de-Bliquetuit dimanche 19 octobre 2025.
Salle des Sports « La Brotonne » Chemin des Demoiselles Notre-Dame-de-Bliquetuit Seine-Maritime
Début : 2025-10-19 08:30:00
fin : 2025-10-19
2025-10-19
Arelaune-en-Seine se mobilise pour Octobre Rose !
Venez déguisés et participez au parcours de 4 ou 10km pour la lutte contre le cancer du sein le 19 octobre 2025.
Accueil à 8h30 salle des sports « La Brotonne »
Départ 10km à 9h30
Départ 4km à 10h30
Goûter gourmand offert par la municipalité
Inscriptions sur place, les dons seront reversés à la fondation de recherche pour le cancer du sein 76 .
Salle des Sports « La Brotonne » Chemin des Demoiselles Notre-Dame-de-Bliquetuit 76940 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 12 04
