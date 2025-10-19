Octobre rose Arelaune-en-Seine Salle des Sports « La Brotonne » Notre-Dame-de-Bliquetuit

dimanche 19 octobre 2025.

Octobre rose Arelaune-en-Seine

Salle des Sports « La Brotonne » Chemin des Demoiselles Notre-Dame-de-Bliquetuit Seine-Maritime

Début : 2025-10-19 08:30:00

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Arelaune-en-Seine se mobilise pour Octobre Rose !

Venez déguisés et participez au parcours de 4 ou 10km pour la lutte contre le cancer du sein le 19 octobre 2025.

Accueil à 8h30 salle des sports « La Brotonne »

Départ 10km à 9h30

Départ 4km à 10h30

Goûter gourmand offert par la municipalité

Inscriptions sur place, les dons seront reversés à la fondation de recherche pour le cancer du sein 76 .

Salle des Sports « La Brotonne » Chemin des Demoiselles Notre-Dame-de-Bliquetuit 76940 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 12 04

L’événement Octobre rose Arelaune-en-Seine Notre-Dame-de-Bliquetuit a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme