OCTOBRE ROSE Assas
OCTOBRE ROSE Assas vendredi 10 octobre 2025.
OCTOBRE ROSE
Assas Hérault
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
La commune d’Assas poursuit son engagement dans la lutte contre le cancer en organisant pour Octobre Rose une marche-course au profit de la Ligue contre le cancer de l’Hérault. 3 parcours non chronométrés 1km / 4km / 10km
Assas 34820 Hérault Occitanie +33 4 99 62 22 00 mairie@assas.fr
English :
The commune of Assas is continuing its commitment to the fight against cancer by organizing a Pink October walk-run in aid of the Ligue contre le cancer de l?Hérault. 3 non-timed routes: 1km / 4km / 10km
German :
Die Gemeinde Assas setzt ihr Engagement im Kampf gegen den Krebs fort und organisiert im Rahmen des Rosa Oktobers einen Marsch und Lauf zugunsten der Krebsliga des Departements Hérault. 3 Strecken ohne Zeitmessung: 1km / 4km / 10km
Italiano :
La città di Assas prosegue il suo impegno nella lotta contro il cancro organizzando una corsa-camminata dell’ottobre rosa a favore della Lega del cancro dell’Hérault. 3 percorsi non cronometrati: 1km / 4km / 10km
Espanol :
La ciudad de Assas prosigue su compromiso en la lucha contra el cáncer organizando una carrera-marcha Octubre Rosa en beneficio de la Liga contra el Cáncer del Hérault. 3 recorridos no cronometrados: 1km / 4km / 10km
