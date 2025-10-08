Octobre rose Atelier « Alimentation et prévention des cancers » Centre O2S Sport Santé Bien-être Eu
Octobre rose Atelier « Alimentation et prévention des cancers » Centre O2S Sport Santé Bien-être Eu mercredi 8 octobre 2025.
Octobre rose Atelier « Alimentation et prévention des cancers »
Centre O2S Sport Santé Bien-être 49 Route de Mancheville Eu Seine-Maritime
Début : 2025-10-08 10:30:00
fin : 2025-10-08
2025-10-08
10€ par personne. Inscription obligatoire
Atelier culinaire, mêlant théorie et mise en pratique, préparé et encadré par Laurence DEVISMES, diététicienne.
Groupe n°1, le mercredi 8 octobre
Groupe n°2, le jeudi 23 octobre. .
Centre O2S Sport Santé Bien-être 49 Route de Mancheville Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 53 60 o2s@villes-soeurs.fr
