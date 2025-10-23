Octobre rose Atelier « Alimentation et prévention des cancers » Centre O2S Sport Santé Bien-être Eu

Octobre rose Atelier « Alimentation et prévention des cancers » Centre O2S Sport Santé Bien-être Eu jeudi 23 octobre 2025.

Octobre rose Atelier « Alimentation et prévention des cancers »

Centre O2S Sport Santé Bien-être 49 Route de Mancheville Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-23

10€ par personne. Inscription obligatoire

Atelier culinaire, préparé et encadré par Laurence DEVISMES, diététicienne, proposé à deux groupes

Groupe n°1, le mercredi 8 octobre

Groupe n°2, le jeudi 23 octobre. .

Centre O2S Sport Santé Bien-être 49 Route de Mancheville Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 53 60 o2s@villes-soeurs.fr

English : Octobre rose Atelier « Alimentation et prévention des cancers »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Octobre rose Atelier « Alimentation et prévention des cancers » Eu a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers