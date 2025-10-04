Octobre rose atelier approches corporelles chinoises au féminin Dojo du Basté Saint-Pierre-d’Irube

Octobre rose atelier approches corporelles chinoises au féminin

Dojo du Basté 13 rue Candelé Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-04

2025-10-04

La section Taiji Quan de l’association Hiriburuko Ainhara propose des ateliers découverte autour des thématiques suivantes Qi Gong, Taichi Chuan et pratiques d’autodéfense.

Ouvert à tous. Pour tous les niveaux. .

Dojo du Basté 13 rue Candelé Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 23 90 20

